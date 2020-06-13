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Как сейчас выглядят героини сериалов, на которых мы засматривались в начале 2000-ых?

13.06.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время самоизоляции начался, кажется, новый этап всеобщей любви к сериалам. Правда, сейчас мы смотрим их в режиме онлайн, и нередко они ничем не уступают качественным художественным фильмам. Ну, а в конце 1990-ых и в начале 2000-ых новую серию можно было посмотреть на следующий день (а то и еще хуже — только в понедельник) и длилась эта эпопея бесконечно, ну, серий на 350 точно. Сегодня вспоминаем, на каких героинь мы засматривались тогда, и показываем, как они выглядят сегодня.

Предупреждаем: вы можете почувствовать себя безнадежно знает. А может и наоборот! Порадоваться тому, как красиво и достойно взрослеют наши любимые героини.

Ана Паула Арозиу — Джулиана из «Земли любви», 44 года


Наталья Орейро — Милагрос из «Дикого ангела», 43 года


Вера Фишер — Хелена из «Семейных уз», 68 лет


Джованна Антонелли — Жади из «Клона», 44 года


Эллен Помпео — Мередит Грей из «Анатомии страсти», 50 лет


Холли Мэри Комбс — Пайпер из «Зачарованных», 46 лет


Ева Лонгория — Габриэль из «Отчаянных домохозяек», 45 лет


Нелли Уварова — Катя Пушкарева из «Не родись красивой», 40 лет


Анна Снаткина — Татьяна из «Татьяниного дня», 36 лет


Ольга Будина — Марина Голощекина из «Таежного романа», 45 лет


А какие женские истории из сериалов 2000-ых заставляли вас прилипнуть к экрану?

 
 
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