Михаил Ефремов записал видеообращение: Конец, нет уже больше никакого Ефремова





Авария на Смоленской площади в Москве, спровоцированная артистом, произошла еще 8 июня, вечером 12 числа Ефремов прервал молчание.





Он объяснил это тем, что не мог подобрать слова.





«Не знаю, какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова, хотя знаю, что не простят. Но прошу», - сказал актер. По его словам, это не попытка откупиться, а попытка искупить.





Ефремов подчеркнул, что садиться пьяным за руль – непростительно, а из-за того, что погиб человек, он теперь не знает, как дальше жить.





«Многие думают, что меня как артиста будут отмазывать.. .нет, отмазываться, включать какие-то связи и знакомства , я не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока», - сказал актер.





Он добавил, что своими действиями всех предал и теперь «конец, нет больше никакого Ефремова».









8 июня артист в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело. В крови Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков. Он отправлен под домашний арест.





Ранее, 12 июня, дочь заслуженного артиста Анна-Мария Ефремова выразила соболезнования семье Захарова. Девушка отметила, что не просит прощения для отца, так как это «личное дело» семьи погибшего.