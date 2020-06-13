«Это не кино, назад не перемотаешь»: Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Источник материала: ОНТ

Известный российский артист Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП с его участием. Актер проходит обвиняемым по этому делу.

В ходе экспертизы было подтверждено, что Ефремов в момент аварии был пьян. Более того, позже стало известно, что в его крови обнаружены наркотические вещества.

Спустя четыре дня Ефремов записал обращение , в котором просит прощения у семьи погибшего Сергея Захарова. Артист обещает приложить все усилия и средства, чтобы искупить свою вину. Михаил подчеркивает, что он не пытается откупиться и будет нести всю ответственность за произошедшее. Актер признается, что не знает, как жить дальше.





Фото: РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда

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