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«Это не кино, назад не перемотаешь»: Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Источник материала: ОНТ
Известный российский артист Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП с его участием. Актер проходит обвиняемым по этому делу.
В ходе экспертизы было подтверждено, что Ефремов в момент аварии был пьян. Более того, позже стало известно, что в его крови обнаружены наркотические вещества.
Спустя четыре дня Ефремов записал
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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Известный российский артист Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП с его участием. Актер проходит обвиняемым по этому делу. В ходе...
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