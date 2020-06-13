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В Бресте за 4,75 млн рублей продают здание бывшего супермаркета

13.06.2020 08:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Здание супермаркета на улице Пушкинской в Бресте выставили на продажу на портале Realt.by.


Здание находится возле общежития БрГУ.

Стоимость лота — 4,75 миллиона рублей. Общая площадь — почти 1,5 тысячи кв. м.

Ранее в здании располагался супермаркет сети Mart Inn.

 
Теги: Брест
 
 
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