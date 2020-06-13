Болгария решила вступить в зону евро

















«Наша цель завершить в июле процесс присоединение к системе ERM 2. [Приобретения части ПИБ] было последним требованием для вступления в эту систему. Приобретение части акций гарантирует стабильность ПИБ, так как он будет иметь внешний капитал в объеме 30%», - сказал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на заседании правительства.





Ориентировочная стоимость пакета акций ПИБ составит около 140 млн левов (около 70 млн евро), сделка будет осуществлена через Болгарский банк развития.





Членами зоны евро являются на настоящий момент 19 государств. Для вступления в сообщество страна-кандидат должна два года оставаться членом ERM 2. Кроме того, она должна выполнить так называемые Маастрихтские критерии: максимальный дефицит бюджета не должен превышать 3% ВНП; размер госдолга - 60% ВВП; инфляция не должны быть более чем на 1,5% выше, чем средний уровень инфляции в трех странах ЕС с самыми низкими ее показателями.





Европейский механизм обменных курсов был создан в 1979 году задолго до введения евро, его главной целью было снижение взаимных колебаний курсов валют государств Европейского экономического сообщества относительно друг друга. Он стал одним из основных механизмов балансировки валютных курсов при создании зоны евро в 1999 году. В настоящее время этот механизм допускает предельные колебания курса валюты страны - кандидата на вступление в зону евро в пределах коридора плюс-минус 15% от согласованного курса этой валюты к евро.





На данный момент Болгария поддерживает фиксированный курс лева по отношению к евро и отвечает Маастрихтским критериям. Ожидается, что страна сможет ввести у себя евро в 2023 году.