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Игрок "Городеи": нам не платят совсем уже

13.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рулевой "Городеи" Олег Радушко после виктории в матче 13-го тура чемпионата страны против "Слуцка" констатировал, что финансовая ситуация в клубе плачевная.

- Хочу сказать, что у нас положение похуже, чем в "Слуцке". Мы настраиваем ребят. Мы помним, что это дерби, и дерби никто не отменял. Мы были заряжены, наверное, не на 100%, а на 200% или на 300%. Я видел, что ребята хотят победить. Я думаю, что результат справедливый, потому что у нас были еще моменты, которые мы не реализовали. Поздравляю свою команду с победой. Они на самом деле мужики. Никаких у нас проблем в команде нету, кроме тех, о которых я сказал в финансовом плане. Нам не платят совсем уже, но мы терпим, живем и еще побеждаем. Спасибо команде.
 
 
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Рулевой "Городеи" Олег Радушко после виктории в матче 13-го тура чемпионата страны против "Слуцка" констатировал, что финансовая ситуация в клубе плачевная.
 
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