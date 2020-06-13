- Хочу сказать, что у нас положение похуже, чем в "Слуцке". Мы настраиваем ребят. Мы помним, что это дерби, и дерби никто не отменял. Мы были заряжены, наверное, не на 100%, а на 200% или на 300%. Я видел, что ребята хотят победить. Я думаю, что результат справедливый, потому что у нас были еще моменты, которые мы не реализовали. Поздравляю свою команду с победой. Они на самом деле мужики. Никаких у нас проблем в команде нету, кроме тех, о которых я сказал в финансовом плане. Нам не платят совсем уже, но мы терпим, живем и еще побеждаем. Спасибо команде.



