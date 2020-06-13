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Именно этого и не хватало. Девять примеров, когда душевая занавеска меняет всё
Источник материала: СТВ
Все мы любим свой дом. После покупки собственного жилья хочется превратить его во что-то очень уютное. Хочется найти подходящую мебель, красивые обои, мягкий диван и многое другое. А ещё не обойтись без хорошей душевой занавески.
Пользователи Reddit уделяют этой задаче особое внимание и с радостью демонстрируют, как выглядят их ванные комнаты.
Ранее мы показали семь комнат, в которых хозяева поставили уют во главу угла.
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Все мы любим свой дом. После покупки собственного жилья хочется превратить его во что-то очень уютное. Хочется найти подходящую мебель, красивые обои, мягкий диван...
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