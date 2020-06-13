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Именно этого и не хватало. Девять примеров, когда душевая занавеска меняет всё

13.06.2020 09:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Все мы любим свой дом. После покупки собственного жилья хочется превратить его во что-то очень уютное. Хочется найти подходящую мебель, красивые обои, мягкий диван и многое другое. А ещё не обойтись без хорошей душевой занавески.

Пользователи Reddit уделяют этой задаче особое внимание и с радостью демонстрируют, как выглядят их ванные комнаты.

Именно этого и не хватало. Девять примеров, когда душевая занавеска меняет всё
Фото: reddit.com/user/hannabr30

Именно этого и не хватало. Девять примеров, когда душевая занавеска меняет всё
Фото: reddit.com/user/LilithImmaculate

Именно этого и не хватало. Девять примеров, когда душевая занавеска меняет всё
Фото: reddit.com/user/BlintzKriegBop

Именно этого и не хватало. Девять примеров, когда душевая занавеска меняет всё
Фото: reddit.com/user/The_oldest_man

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни

Именно этого и не хватало. Девять примеров, когда душевая занавеска меняет всё
Фото: reddit.com/user/katrinavanessa

Именно этого и не хватало. Девять примеров, когда душевая занавеска меняет всё
Фото: reddit.com/user/kenmarie93

Именно этого и не хватало. Девять примеров, когда душевая занавеска меняет всё
Фото: reddit.com/user/schoen282

Именно этого и не хватало. Девять примеров, когда душевая занавеска меняет всё
Фото: reddit.com/user/SkipTracePro

Именно этого и не хватало. Девять примеров, когда душевая занавеска меняет всё
Фото: reddit.com/user/gekkoskis

Ранее мы показали семь комнат, в которых хозяева поставили уют во главу угла.

В одном из жилищ потолок сделан в виде звёздного неба (здесь подробнее).

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Все мы любим свой дом. После покупки собственного жилья хочется превратить его во что-то очень уютное. Хочется найти подходящую мебель, красивые обои, мягкий диван...
 
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