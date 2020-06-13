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Убийство редкой гориллы посчитали заслуживающим пожизненного срока преступлением
Источник материала: ОНТ
В Уганде были арестованы четыре браконьера, убившие очень редкую горную гориллу. Об этом
Преступники могут быть приговорены к пожизненному заключению и штрафу до $5,4 млн.
Горные гориллы близки к грани исчезновения, всего в мире остается порядка тысячи особей. Этот подвид горилл занесен в Красную книгу. Редкие приматы обитают только в Уганде, Руанде и Демократической Республике Конго.
Фото: Uganda Wildlife Authority
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В Уганде были арестованы четыре браконьера, убившие очень редкую горную гориллу. Об этом информирует BBC. Преступники могут быть приговорены к пожизненному...
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