Убийство редкой гориллы посчитали заслуживающим пожизненного срока преступлением

Источник материала: ОНТ

В Уганде были арестованы четыре браконьера, убившие очень редкую горную гориллу. Об этом информирует BBC.

Преступники могут быть приговорены к пожизненному заключению и штрафу до $5,4 млн.

Горные гориллы близки к грани исчезновения, всего в мире остается порядка тысячи особей. Этот подвид горилл занесен в Красную книгу. Редкие приматы обитают только в Уганде, Руанде и Демократической Республике Конго.

Фото: Uganda Wildlife Authority

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