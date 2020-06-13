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«На его первой лекции я засыпала». Девушки рассказывают о браке с преподавателями
Источник материала: Tut.by
Истории любви между людьми с большой разницей в возрасте уже почти никого не удивляют, а вот когда это чувство вспыхивает между ученицей и ее преподавателем, у многих появляются вопросы. Мы поговорили с такими девушками и даже одним преподавателем о неловкости, о том, как складывались их отношения, как они повлияли на учебу и как реагировали на это родители.
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«Родителей больше беспокоило не то, что он преподаватель, а то, что он старше на 9 лет».
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