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«На его первой лекции я засыпала». Девушки рассказывают о браке с преподавателями

13.06.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Истории любви между людьми с большой разницей в возрасте уже почти никого не удивляют, а вот когда это чувство вспыхивает между ученицей и ее преподавателем, у многих появляются вопросы. Мы поговорили с такими девушками и даже одним преподавателем о неловкости, о том, как складывались их отношения, как они повлияли на учебу и как реагировали на это родители.

 
 
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«Родителей больше беспокоило не то, что он преподаватель, а то, что он старше на 9 лет».
 
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