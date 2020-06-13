Муцениеце обратилась к Прилучному в Instagram

Источник материала: ОНТ

Артистка Агата Муцениеце опубликовала в сторис Instagram видеообращение, в котором поблагодарила бывшего мужа Павла Прилучного.

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. У пары есть дочь и сын. Агата и Павел объявили о разводе по обоюдному желанию в феврале 2020 года. Пара не разъехалась, несмотря на завершение отношений.

В апреле 2020 года Агата рассказывала в соцсетях о насилии со стороны Павла. При этом женщина подчеркивала, что не считает Прилучного врагом и надеется, что «ментальное и физическое здоровье» бывшего мужа придет в норму. Актер обвинения не комментировал.

Фото: Instagram / agataagata

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