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Грузовик въехал в продавцов на рынке во Вьетнаме, есть погибшие
Источник материала: ОНТ
В провинции Дакнонг (Вьетнам) на рынке в торговцев въехал грузовик. В результате погибли пять человек, еще пятеро находятся в критическом состоянии. Об этом
Авария произошла около 6:00 по местному времени (2:00 по минскому времени). Столкнулись два грузовика, один из них снес несколько стоявших на обочине мотоциклов и въехал на рынок. Машина опрокинулась и придавила людей.
По
По предварительной информации, водитель въехавшего в рынок грузовика потерял управление. У машины спустило колесо. Водителя задержали, взяты тесты на алкоголь и наркотики.
Фото: VnExpress / Ngoc Oanh
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В провинции Дакнонг (Вьетнам) на рынке в торговцев въехал грузовик. В результате погибли пять человек, еще пятеро находятся в критическом состоянии. Об этом...
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