Грузовик въехал в продавцов на рынке во Вьетнаме, есть погибшие

Источник материала: ОНТ

В провинции Дакнонг (Вьетнам) на рынке в торговцев въехал грузовик. В результате погибли пять человек, еще пятеро находятся в критическом состоянии. Об этом информирует РИА Новости.

Авария произошла около 6:00 по местному времени (2:00 по минскому времени). Столкнулись два грузовика, один из них снес несколько стоявших на обочине мотоциклов и въехал на рынок. Машина опрокинулась и придавила людей.

По данным VN Express, три человека скончались на месте. Семерых госпитализировали, два человека умерли в больнице. Еще пятеро травмированных находятся в критическом состоянии. Все погибшие – женщины от 43 до 60 лет.

По предварительной информации, водитель въехавшего в рынок грузовика потерял управление. У машины спустило колесо. Водителя задержали, взяты тесты на алкоголь и наркотики.

Фото: VnExpress / Ngoc Oanh

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