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Правительство определило, кто из бюджетников имеет первоочередное право на арендное жилье

13.06.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство утвердило категории бюджетников, которые имеют первоочередное право на получение арендного жилья. Соответствующее постановление Совмина опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Итак, в список категорий работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на арендное жилье входят:

  • тренеры специализированных учебно-спортивных учреждений, училищ олимпийского резерва, тренеры национальных команд по видам спорта;
  • медицинские, педагогические, творческие работники, работники культуры, заключившие контракт сроком на 5 лет, — если потребность в них будет подтверждена руководителями структурных подразделений облисполкомов, Минского горисполкома, городских, районных исполкомов, местных администраций районов;
  • медицинских и педагогических работников учреждений социального обслуживания, организаций здравоохранения, которые оказывают паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях.

Постановление вступило в силу.

Напомним, на встрече Александра Лукашенко с членами Совмина 11 июня он потребовал активнее строить арендное жилье для бюджетников.

 
 
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Напомним, на встрече Александра Лукашенко с членами Совмина 11 июня он потребовал активнее строить арендное жилье для бюджетников.
 
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