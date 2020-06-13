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Правительство определило, кто из бюджетников имеет первоочередное право на арендное жилье
Источник материала: Tut.by
Правительство утвердило категории бюджетников, которые имеют первоочередное право на получение арендного жилья. Соответствующее постановление Совмина
Итак, в список категорий работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на арендное жилье входят:
Постановление вступило в силу.
Напомним, на встрече Александра Лукашенко с членами Совмина 11 июня он
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Напомним, на встрече Александра Лукашенко с членами Совмина 11 июня он потребовал активнее строить арендное жилье для бюджетников.
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