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Как не пропустить сахарный диабет? Врачи ответят на ваши вопросы

13.06.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сахарный диабет называют эпидемией 21-го века. Эксперты Международной федерации диабета прогнозируют, что уже через пять лет во всем мире число людей с диагнозом сахарный диабет достигнет 550 миллионов, еще через 15 лет превысит 640 миллионов. Беларусь в этом отношении не исключение: в последние пять лет больных ежегодно становится больше на 5−8%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Trust «Tru» Katsande / Unsplash

Сахарный диабет — заболевание, которое характеризуется хроническим нарушением обмена веществ в организме и чревато серьезными осложнениями. Если сахарный диабет 1-го типа чаще встречается у молодых и во многом обусловлен нарушением работы иммунной системы, то причинами сахарного диабета 2-го типа являются наследственность и образ жизни (чаще всего диагностируется в возрасте старше 45−50 лет).

Как не пропустить начало болезни? Как оценить свой риск развития заболевания? Можно ли его предотвратить? Как жить с сахарным диабетом? Чем опасно заболевание? Присылайте свои вопросы.

На них ответят:

  • профессор кафедры эндокринологии БГМУ, председатель БОМО «Эндокринология и метаболизм» Алла Шепелькевич;
  • профессор 1-й кафедры детских болезней БГМУ, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Анжелика Солнцева;
  • психолог БОМО «Эндокринология и метаболизм», председатель ОО «Поддержка людей с сахарным диабетом» Екатерина Гончаренко.

Вопросы можно присылать на электронную почту info@24health.by до 17 июня и оставлять на форуме под статьей. Ответы на них будут опубликованы 24 июня на порталах «Здоровые люди» и TUT.BY.

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Сахарный диабет называют эпидемией 21-го века. Эксперты Международной федерации диабета прогнозируют, что уже через пять лет во всем мире число людей с диагнозом...
 
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