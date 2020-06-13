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Как не пропустить сахарный диабет? Врачи ответят на ваши вопросы
Источник материала: Tut.by
Сахарный диабет называют эпидемией 21-го века. Эксперты Международной федерации диабета прогнозируют, что уже через пять лет во всем мире число людей с диагнозом сахарный диабет достигнет 550 миллионов, еще через 15 лет превысит 640 миллионов. Беларусь в этом отношении не исключение: в последние пять лет больных ежегодно становится больше на 5−8%.
Сахарный диабет — заболевание, которое характеризуется хроническим нарушением обмена веществ в организме и чревато серьезными осложнениями. Если сахарный диабет 1-го типа чаще встречается у молодых и во многом обусловлен нарушением работы иммунной системы, то причинами сахарного диабета 2-го типа являются наследственность и образ жизни (чаще всего диагностируется в возрасте старше 45−50 лет).
Как не пропустить начало болезни? Как оценить свой риск развития заболевания? Можно ли его предотвратить? Как жить с сахарным диабетом? Чем опасно заболевание? Присылайте свои вопросы.
На них ответят:
Вопросы можно присылать на электронную почту
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Сахарный диабет называют эпидемией 21-го века. Эксперты Международной федерации диабета прогнозируют, что уже через пять лет во всем мире число людей с диагнозом...
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