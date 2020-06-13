Жгли охотничьи вышки и пугали расправой. Трёх приятелей подозревают в ряде преступлений

Источник материала: ОНТ

ЛЕСНАЯ БРАТВА. Гомельская область. Трёх приятелей задержали по подозрению в совершении вереницы противоправных действий. Уже известные эпизоды так или иначе связаны с охотой и рыбалкой. Профессиональный интерес к фигурантам у сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью возник в середине мая. В милицию обратился руководитель охотхозяйства из Житковичского района. Вечером в лесу он обнаружил подозрительный автомобиль. Однако проверить двух пассажиров и водителя на причастность к браконьерству не смог. Все трое были в скрывающих лица балаклавах.

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АРТЁМ ДУБРОВСКИЙ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОИОС УВД ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА: "Подозреваемые отказалась подчиниться и вместо этого стали угрожать мужчине расправой. Тот сел в служебный автомобиль и попытался уехать – машину заблокировали. Когда на место была вызвана милиция, молодые люди скрылись".

По информации МВД, в тот же вечер компания сожгла три охотничьи вышки. От огня досталось и лесу. Пока хозяйство подсчитывало ущерб, сыщики установили личности подозреваемых. Один оказался местным, двое других из Минска и Минской области. Младшему 27 лет, старшему - 32 года.

АНДРЕЙ ЗАЯЦ, НАЧАЛЬНИК 8-ОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) ГУБОПИК МВД БЕЛАРУСИ: "Впоследствии была установлена их причастность к совершению кражи рыбы в рыбхозе в Гомельской области. По данному факту в настоящее время также возбуждено уголовное дело".

У одного из фигурантов изъято незарегистрированное охотничье ружьё. Судя по фотоархиву компании, в деле могут появиться и другие эпизоды. По крайней мере, борцы с организованной преступностью сообщают, что работают в этом направлении. Уже известно, что все подозреваемые ранее привлекались к административной ответственности. Мелкое хулиганство, незаконное хранение охотничьего оружия и боеприпасов к нему, хищение рыбы, неповиновение законному требованию милиционеров. У одного есть и судимости. В том числе за браконьерство.

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