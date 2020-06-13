Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Железная дорога — зона повышенной опасности, где главным травмирующим фактором был и остается наезд подвижного состава, высокое напряжение в контактном проводе. Отсюда следует, что нахождение детей и подростков в зоне железной дороги может быть смертельно опасно.





Однако, пренебрегая существующим запретом, некоторые ребята самостоятельно находятся на железнодорожных путях, цепляются за автосцепки и подножки вагонов. Шалость не остается безнаказанной, дети и подростки получают травмы различной тяжести и, как правило, остаются инвалидами.

Соблюдение правил личной безопасности и осторожность позволяют избежать несчастных случаев на железной дороге.

Помните, что остановить поезд мгновенно невозможно. Берегите свою жизнь! Не нарушайте правила безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.

ИДН Несвижского РОВД.