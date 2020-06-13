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Легковушка столкнулась с трамваем напротив стадиона «Динамо» в Минске

13.06.2020 13:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Легковушка столкнулась с трамваем напротив стадиона «Динамо» в Минске

Легковой автомобиль столкнулся с трамваем напротив стадиона «Динамо» в Минске. По меньшей мере три человека пострадали. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

Согласно предварительным данным, авария произошла после того, как водитель легкового Opel, двигаясь по ул. Ульяновской со стороны ул. Ленина, развернулся на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с трамваем, который ехал в попутном направлении. 

Сообщается, что водитель и два пассажира авто были госпитализированы.

На месте аварии продолжают работу сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД Минска. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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Легковой автомобиль столкнулся с трамваем напротив стадиона «Динамо» в Минске. По меньшей мере три человека пострадали. Об этом сообщает УГАИ ГУВД...
 
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