Легковушка столкнулась с трамваем напротив стадиона «Динамо» в Минске

Источник материала: ОНТ

Легковой автомобиль столкнулся с трамваем напротив стадиона «Динамо» в Минске. По меньшей мере три человека пострадали. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, авария произошла после того, как водитель легкового Opel, двигаясь по ул. Ульяновской со стороны ул. Ленина, развернулся на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с трамваем, который ехал в попутном направлении.

Сообщается, что водитель и два пассажира авто были госпитализированы.

На месте аварии продолжают работу сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД Минска. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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