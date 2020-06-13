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Француз пожаловался на скучную работу и ему дали компенсацию, равную 112 беларуским зарплатам

13.06.2020 13:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Где вы работаете? С энтузиазмом выполняете свои обязанности? А вам не скучно? Вот 44-летний француз Фредерик Деснар выполнял свою работу в парфюмерной компании Interparfums без энтузиазма. Ему полагалось всего лишь покупать офисные принадлежности утром по дороге в офис, все остальное рабочее время он прокрастинировал и сильно заскучал, сообщает Newsweek. 

Скука и безделье на работе для Фредерика оказались «погружением в ад». Француз стал жаловаться, что от ничегонеделания у него развилась депрессия и даже появились мысли о суициде. Поэтому он решил добавить экшена в свою жизнь и пошел в суд с иском против работодателя – требовать компенсацию за скучную работу. 

В суде Фредерик описал свое состояние как bore-out —  эмоциональное выгорание от скуки, и потребовал от работодателя компенсацию в размере 360 000 евро. Фредерик признался: «Мне было стыдно получать зарплату за ничегонеделание». Ответчик, компания, где работал француз, заявил, что не получала от него жалоб, но суд все равно постановил выплатить Деснару компенсацию в размере 50 тысяч евро. Напомним, средняя зарплата в Беларуси – 1 193,8 рублей или ≈ 444 евро, то есть французу выплатили около 112 средних беларуских зарплат. 

Как такое вообще возможно? 

Во Франции на законодательном уровне запрещено увольнять сотрудников, даже если для них нет подходящей работы. Поэтому многие французские работодатели заваливают ненужных работников бессмысленными обязанностями, в надежде, что те сами уволятся. Но кажется, кое чего такие работодатели не учли – интересно, сколько подобных исков теперь появится в французских судах? 

 
 
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Где вы работаете? С энтузиазмом выполняете свои обязанности? А вам не скучно? Вот 44-летний француз Фредерик Деснар выполнял свою работу в парфюмерной компании...
 
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