ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусы входят в топ-20 иностранных владельцев компаний в Чехии

13.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Но число принадлежащих им бизнесов в этой стране в течение последних лет постоянно сокращается.




Согласно исследованию консалтинговой компании  Bisnode, на которое ссылается издание Businessinfo.cz, в настоящее время белорусский капитал контролирует 1 286 компаний в Чехии. По этому показателю белорусские предприниматели занимают 17-е место, опережая, в частности, бизнесменов из Франции, Молдовы и Казахстана.

Однако число белорусских бизнесов в Чехии постоянно сокращается. Как подсчитали специалисты Bisnode, за 2016-2020 годы их стало меньше на 18,66%. Уменьшение белорусского присутствия в Чехии происходило ежегодно.

В 2016 году действовала 1 581 компания с белорусским капиталом, в 2017 году – 1 549, в 2018 году – 1 524, а в 2019 году – 1 402. В итоге в 2019 году белорусов обошли румыны, а в 2020 году — болгары.

Из самых известных компаний с белорусским капиталом, открытых в Чехии, в первую очередь нужно выделить представителей IT-бизнеса.

В Праге находится центральный офис одного из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения IBA Group. Холдинг, который контролирует Сергей Левтеев, имеет в нескольких чешских городах центры разработки.

Кто из известных бизнесменов главных экономик Азии имеет активы в Беларуси

Офисы и центры разработки в Чехии принадлежат также EPAM Systems и Wargaming Group.

В Праге зарегистрирована инвестиционная компания  IT Portal, через которую белорусы контролируют около трех десятков стартапов в российском парке «Сколково».

Лидером по инвестициям в чешскую экономику в 2020 году стали словаки. В настоящее время действует 13 948 компаний со словацким капиталом. Словаки потеснили с первого места россиян, у которых теперь 13 427 компаний. Третье место с 12 461 бизнесом на территории Чехии занимают украинские инвесторы. Наибольшими темпами за этот период  увеличивалось присутствие в чешской экономике инвесторов из Румынии – на 89,52%. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но число принадлежащих им бизнесов в этой стране в течение последних лет постоянно сокращается.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный тренер "Барселоны" рассказал о состоянии Месси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика