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5 способов хранить бананы, чтобы они дольше оставались свежими

13.06.2020 13:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 способов хранить бананы, чтобы они дольше оставались свежими

Банан – вкусный и полезный плод, который, к сожалению, быстро теряет свою свежесть, а вместе с ней и вкусовые качества. Издание MentalFloss собрало пять способов, как правильно хранить бананы, чтобы они хранились как можно дольше.

Совет 1: оберните бананы пленкой

При созревании плоды бананов выделяют фитогормон этилен. Заверните каждый банан в пленку – это уменьшит выработку этилена и, соответственно, замедлит «старение».

Если же вы хотите, чтобы бананы быстрее дозрели, то положите их в бумажный пакет – этилен будет скапливаться вокруг плодов и ускорит созревание.

Совет 2: подвесьте связку бананов на крючок

Если бананы не соприкасаются с поверхностью и свободно висят в воздухе, вырабатываемый этилен не будет скапливаться вокруг плодов, что замедлит созревание.

Совет 3: не храните бананы вместе с другими фруктами и овощами

Особенно этот совет затрагивает помидоры, груши, яблоки и авокадо, которые также при созревании производят этилен.

Совет 4: храните зрелые бананы в холодильнике

Если вы храните бананы в холодильник, их мякоть будет дольше сохранять консистенцию, даже если кожура потемнеет.

Совет 5: натрите кожуру бананов цитрусом

Кислота грейпфрута, апельсина, лайма или лимона замедлит окисление. Так бананы будут дольше сохранять вкус и внешний вид. Кстати, этот метод поможет сохранить и яблоки, с которых очищена кожура.

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Банан – вкусный и полезный плод, который, к сожалению, быстро теряет свою свежесть, а вместе с ней и вкусовые качества. Издание MentalFloss собрало пять способов, как...
 
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