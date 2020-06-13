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5 способов хранить бананы, чтобы они дольше оставались свежими
Источник материала: ОНТ
Банан – вкусный и полезный плод, который, к сожалению, быстро теряет свою свежесть, а вместе с ней и вкусовые качества. Издание MentalFloss
Совет 1: оберните бананы пленкой
При созревании плоды бананов выделяют фитогормон этилен. Заверните каждый банан в пленку – это уменьшит выработку этилена и, соответственно, замедлит «старение».
Если же вы хотите, чтобы бананы быстрее дозрели, то положите их в бумажный пакет – этилен будет скапливаться вокруг плодов и ускорит созревание.
Совет 2: подвесьте связку бананов на крючок
Если бананы не соприкасаются с поверхностью и свободно висят в воздухе, вырабатываемый этилен не будет скапливаться вокруг плодов, что замедлит созревание.
Совет 3: не храните бананы вместе с другими фруктами и овощами
Особенно этот совет затрагивает помидоры, груши, яблоки и авокадо, которые также при созревании производят этилен.
Совет 4: храните зрелые бананы в холодильнике
Если вы храните бананы в холодильник, их мякоть будет дольше сохранять консистенцию, даже если кожура потемнеет.
Совет 5: натрите кожуру бананов цитрусом
Кислота грейпфрута, апельсина, лайма или лимона замедлит окисление. Так бананы будут дольше сохранять вкус и внешний вид. Кстати, этот метод поможет сохранить и яблоки, с которых очищена кожура.
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Банан – вкусный и полезный плод, который, к сожалению, быстро теряет свою свежесть, а вместе с ней и вкусовые качества. Издание MentalFloss собрало пять способов, как...
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