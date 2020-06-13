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Сколько кандидатов в президенты Беларуси были посажены в тюрьму: вы удивитесь
Источник материала: Партизан
Участие в президентских выборах в Беларуси занятие кране небезопасное.
С 2001 года, когда Александра Лукашенко переизбирался в первый раз, общее число допущенных к выборам кандидатов достигло 21.
Сколько кандидатов в президенты Беларуси были посажены в тюрьму: вы удивитесь
И, как подсчитало
К слову, это столько же, сколько Лукашенко находится у власти.
Самыми репрессивными были выборы 210 года. Тогда после окончания избирательной кампании на скамье подсудимых оказались 6 из 10 кандидатов. Реальный срок получили трое - Андрей Санников, Николай Статкевич и Дмитрий Ус.
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Участие в президентских выборах в Беларуси занятие кране небезопасное.
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