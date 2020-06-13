«Мы сейчас беднее самой бедной китайской провинции». Что рассказал борисовчанам Валерий Цепкало

EX-PRESS.BY послушал речь потенциального кандидата и выбрал ТОП-20 цитат: послушал речь потенциального кандидата и выбрал ТОП-20 цитат:





«Свобода выбирать — главная свобода человека».





«Я благодарю всех борисовчан. Я впервые в вашем городе, это самый известный белорусский город без преувеличения. Французы помнят до сих пор о Березине. Благодаря Капскому и Гончаренко в мире узнали о Борисове и стране. Они показали, как талантливые люди могут прославлять свой город и страну.

Нам бы хотелось, чтобы так, как говорят о БАТЭ и Борисове, говорили о каждом городе нашей страны. Говорили, что это страна, где круто, престижно, чисто, где люди хорошо зарабатывают, и куда другие хотят приехать. Белорусы пытаются куда-то уехать, для того, чтобы искать возможности. Мы сами будем гордиться своей страной. А потом и другие будут приезжать».













«Сегодня мы с завистью наблюдаем, как развивается мир, потому что развитые страны демонстрирует колоссальные темпы экономического роста. США, Великобритании, Германия за последние 10 лет — рост ВВП на 50-60%. Зарплаты выросли. В Китае 10 лет назад была зарплата 300 долларов, а теперь 800. Мы сейчас беднее самой бедной китайской провинции Хайнань».





«Надо создать нормальную правовую систему и инвестиционный климат. Надо привлекать сюда инвестиции. Инвестор придёт только тогда, когда будет убежден, что инвестиции будут защищены».





«Мы находимся в Европе, и мы сможем быстро трансформировать выгоды своего географического положения в доходы людей, в хорошие условия работы и жизни».





«Самое главное — это хорошо и много зарабатывать».





«Мы хотим, чтобы школы соответствовали самым высоким стандартам. Я хочу, чтобы наши дети плакали, когда заболели и не смогли пойти в школу, чтобы такая была школа, и чтобы соответствующее отношение учителей было».





«Мы будем предлагать реформу системы здравоохранения. Есть нормальные механизмы, которые позволят и учителям достойно зарабатывать школы отремонтировать, и врачи будут хорошо зарабатывать и не будут мечтать, как уехать за границу».





«Ледовые дворцы не решают проблемы. В Финляндии и Чехии, например, ставят сборные конструкции: надувают бассейны, ставят туда холодильник, и на небольшой площадке дети гоняют. Кстати, в хоккее они являются лидерами».





«Местные органы власти должны избираться. Если это назначается из Минска, то он никак не отчитывается перед жителями города, не ответственен перед ними, а отвечает боссу, который находится в Минске».





«Деньги должны оставаться в распоряжении города. По крайней мере, налог с прибыли и с продаж предприятия».





«Весь бизнес должен быть частным и акционерным. Так во многих компаниях происходит. Люди должны быть основными акционерами, а не учредитель. Акционеры работают не на страх, а на совесть. Не надо над ними с плеткой ходить, не надо пугать».





«Не может один человек лучше всех разбираться и в хоккее, и в игре на баяне, и в сельском хозяйстве, и во всем остальном, во всех областях. Мы доверяем специалистам».





«Всё люди, связанные с экономическими преступлениями, будут выпущены. Сейчас сажать бизнесменов за то, что они уходили от налогов, просто смешно. Во всех странах существуют нормальные процедуры.

Единственное, когда на Западе садят за экономическое преступления, это когда бизнесмен обманул доверившихся ему людей. Там никогда не садят за государство. Государство свое возьмёт. За налоги ни в коем случае нельзя лишать человека свободы».









«Пока моральная сила на нашей стороне. Потому как мы действуем в рамках Конституции и закона».





«Самое быстрое и эффективное изменение правоохранительной системы я видел в Грузии, когда здание Министерства внутренних дел полностью стеклянное, каждый местный орган правопорядка находится в стеклянных будках, когда видно, чем они занимаются. Если они кого-то приводят, это все видно, видно, как они обращаются с человеком».





«Любая прозрачность и любая транспарентность — это основа реформирования государства. Государству нечего скрывать от своих граждан. Оно должно показывать своим гражданам, что оно чисто, и что оно заботится о благосостоянии и соблюдению законных интересов граждан».





«Армия должна становиться профессиональной. Она должна быть компактной, интеллектуально емкой. Люди должны хотеть пойти в эту армию. Наверное, мужчина должен пройти воинскую службу, и это должны быть два дня: суббота и воскресенье. В субботу он научился собирать и разбирать автомат, а в воскресенье он научился стрелять по мишеням».





«Надо просто провести честные выборы, чтобы ни у одного человека в Беларуси, ни у одного человека за рубежом не было сомнений, что выборы прошли честно и справедливо».







