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«Мы сейчас беднее самой бедной китайской провинции». Что рассказал борисовчанам Валерий Цепкало
Источник материала: Партизан
На площадке возле универсама «Веста» в Борисове прошел пикет по сбору подписей за претендента в кандидаты в президенты Беларуси Валерия Цепкало. На нем выступил и сам потенциальный кандидат.
«Свобода выбирать — главная свобода человека».
«Сегодня мы с завистью наблюдаем, как развивается мир, потому что развитые страны демонстрирует колоссальные темпы экономического роста. США, Великобритании, Германия за последние 10 лет — рост ВВП на 50-60%. Зарплаты выросли. В Китае 10 лет назад была зарплата 300 долларов, а теперь 800. Мы сейчас беднее самой бедной китайской провинции Хайнань».
«Мы находимся в Европе, и мы сможем быстро трансформировать выгоды своего географического положения в доходы людей, в хорошие условия работы и жизни».
«Мы хотим, чтобы школы соответствовали самым высоким стандартам. Я хочу, чтобы наши дети плакали, когда заболели и не смогли пойти в школу, чтобы такая была школа, и чтобы соответствующее отношение учителей было».
«Ледовые дворцы не решают проблемы. В Финляндии и Чехии, например, ставят сборные конструкции: надувают бассейны, ставят туда холодильник, и на небольшой площадке дети гоняют. Кстати, в хоккее они являются лидерами».
«Деньги должны оставаться в распоряжении города. По крайней мере, налог с прибыли и с продаж предприятия».
«Не может один человек лучше всех разбираться и в хоккее, и в игре на баяне, и в сельском хозяйстве, и во всем остальном, во всех областях. Мы доверяем специалистам».
«Пока моральная сила на нашей стороне. Потому как мы действуем в рамках Конституции и закона».
«Любая прозрачность и любая транспарентность — это основа реформирования государства. Государству нечего скрывать от своих граждан. Оно должно показывать своим гражданам, что оно чисто, и что оно заботится о благосостоянии и соблюдению законных интересов граждан».
«Надо просто провести честные выборы, чтобы ни у одного человека в Беларуси, ни у одного человека за рубежом не было сомнений, что выборы прошли честно и справедливо».
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На площадке возле универсама «Веста» в Борисове прошел пикет по сбору подписей за претендента в кандидаты в президенты Беларуси Валерия Цепкало. На нем выступил и...
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