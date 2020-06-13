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Минтруда: на горячую линию по вопросам незаконного увольнения людей уже поступило около 40 сообщений
Источник материала: ОНТ
Горячая линия по вопросам незаконных увольнений работников появилась в Беларуси. Об этом рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Игорь Старовойтов.
Как отметил замминистра, линия была создана совместно с Департаментом государственной инспекции труда, в соответствии с поручением Президента Беларуси.
Чиновник также отметил, что в данный момент на горячую линию уже поступило порядка 38 сообщений. Все они касаются разных вопросов, но, как подчеркнул Старовойтов, все обращения будут проанализированы и на их основании будут приняты соответствующие меры.
Работать горячая линия будет по следующим номерам: 8 (017) 306-37-82 (Минтруда) и 8 (017) 306-48-54 (Департамент государственной инспекции труда). Звонки будут приниматься с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в будние дни, и с 9.00 до 12.00 – по субботам.
Обратиться на горячую линию может любой желающий. Кроме того, по указанным номерам можно задать вопросы специалистам и получить необходимую консультацию.
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Минтруда: на горячую линию по вопросам незаконного увольнения людей уже поступило около 40 сообщений
Горячая линия по вопросам незаконных увольнений работников появилась в Беларуси. Об этом рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Игорь...
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