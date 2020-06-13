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В Слуцком районе рыбака убило током от высоковольтной линии

13.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцком районе рыбака убило током от высоковольтной линии

Трагедия произошла в районе деревни Великий Быков на реке Сивельга.

Двое мужчин ловили рыбу вблизи высоковольтной линии электропередач. Вероятно, рыбак коснулся удилищем воздушной лини электропередач или приблизил удилище недопустимо близко к проводам.

Местный житель 1987 г.р. в результате поражения электрическим током погиб, второй мужчина получил сильные ожоги и был доставлен в больницу. Эту информацию сайту SlutskGorod подтвердили в Слуцком РОВД.

По данному факту проводится проверка.

Слуцкий МРО Госэнергонадзора предупреждает о недопустимости рыбной ловли вблизи ЛЭП и напоминает, что углепластиковые удилища обладают хорошей электропроводностью.

Опасность часто таится в том, что для получения смертельных травм не обязательно касаться линий электропередач - мощный ток зачастую пробивает воздушный промежуток между удилищем и проводами.


Slutsk-Gorod.by
Фото: CC BY 2.0 / Ton MJ / Prepping up

 
 
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Двое мужчин ловили рыбу вблизи высоковольтной линии электропередач. Вероятно, рыбак коснулся удилищем воздушной лини электропередач или приблизил удилище...
 
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