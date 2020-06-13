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СМИ: в Греции пожарные тушат лесной пожар на Афоне
Источник материала: ОНТ
Пожарные Греции тушат лесной пожар на горе Афон. Как
Пожар возник в пятницу 13 июня в сосновом лесу в горном труднодоступном районе. С утра пламя ликвидировали 20 спецмашин, три пешие подразделения, вертолет и два самолета. Также была подведена землеройная техника. Огонь не угрожал даже самому ближнему монастырю Хиландар.
Предположительно, причиной пожара стала молния.
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Пожарные Греции тушат лесной пожар на горе Афон. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Афинское Македонское агентство новостей, огонь не угрожает ни одному монастырю....
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