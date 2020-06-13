СМИ: в Греции пожарные тушат лесной пожар на Афоне

Источник материала: ОНТ

Пожарные Греции тушат лесной пожар на горе Афон. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Афинское Македонское агентство новостей, огонь не угрожает ни одному монастырю.

Пожар возник в пятницу 13 июня в сосновом лесу в горном труднодоступном районе. С утра пламя ликвидировали 20 спецмашин, три пешие подразделения, вертолет и два самолета. Также была подведена землеройная техника. Огонь не угрожал даже самому ближнему монастырю Хиландар.

Предположительно, причиной пожара стала молния.

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