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СМИ: в Греции пожарные тушат лесной пожар на Афоне

13.06.2020 14:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: в Греции пожарные тушат лесной пожар на Афоне

Пожарные Греции тушат лесной пожар на горе Афон. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Афинское Македонское агентство новостей, огонь не угрожает ни одному монастырю.

Пожар возник в пятницу 13 июня в сосновом лесу в горном труднодоступном районе. С утра пламя ликвидировали 20 спецмашин, три пешие подразделения, вертолет и два самолета. Также была подведена землеройная техника. Огонь не угрожал даже самому ближнему монастырю Хиландар.

Предположительно, причиной пожара стала молния.

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Теги: Новости
 
 
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Пожарные Греции тушат лесной пожар на горе Афон. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Афинское Македонское агентство новостей, огонь не угрожает ни одному монастырю....
 
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