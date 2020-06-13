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Принять участие в мониторинге пуско-наладки завода АКБ пожелали только 3 человека. Но шансы успеть ещё есть

13.06.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ООО «Аккумуляторный Альянс» организовало взаимодействие с жителями города Бреста и района. Вопросы о реализации проекта, заявки на посещение аккумуляторного завода, ознакомление с документацией или заявки на участие в мониторинге все желающие отправляют на e-mail: inform@battery-alliance.by.

Принять участие в мониторинге пуско-наладки завода АКБ пожелали только 3 человека. Но шансы успеть ещё есть

На сегодняшний день на электронную почту поступило 3 заявки на участие в мониторинге при проведении пуско-наладки завода, а также список вопросов от заинтересованных граждан. Наибольшее количество запросов на почту поступили от Ярош Л. и Фесиковой Т.

По состоянию на 13.06.2020 аккумуляторный завод посетили 9 жителей ближайших населенных пунктов, в том числе организованы встречи с Лепесевичем Д. и Басовым С. Следует отметить, что встреча с ними была организована по обращению Ярош Л. на электронный адрес ООО «Аккумуляторный Альянс».

Принять участие в мониторинге пуско-наладки завода АКБ пожелали только 3 человека. Но шансы успеть ещё есть

Встречи с Лепесевич Д. и Басовым С. носят комплексный характер:

- 7 июня 2020 года было организовано посещение аккумуляторного завода. На протяжении 5 часов, совместно с собственниками и сотрудниками аккумуляторного завода, они осмотрели фильтры, ливневые колодцы, общеобменную вентиляцию.

- 9 июня состоялась встреча в офисе ООО «Аккумуляторный Альянс», для ознакомления со строительным проектом и руководствами по эксплуатации оборудования. Эта встреча продлилась более 10 часов. Ее участники не ограничились только изучением документации. По просьбе Лепесевича Д. были организованы выезды на аккумуляторный завод, для уточнения соответствия документации и реализованных проектных решений.

Принять участие в мониторинге пуско-наладки завода АКБ пожелали только 3 человека. Но шансы успеть ещё есть

ООО «Аккумуляторный Альянс» приглашает всех желающих к диалогу на заводе или в офисе, для этого необходимо подать заявку на e-mail: inform@battery-alliance.by. На этот же e-mail можно отправить заявку для включения в комиссию по мониторингу при проведении пуско-наладочных работ.

 
Теги: Брест
 
 
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  ООО «Аккумуляторный Альянс» организовало взаимодействие с жителями города Бреста и района. Вопросы о реализации проекта, заявки на посещение аккумуляторного...
 
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