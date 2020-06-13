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Как избежать болезней почек? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
О том, как избежать хронических заболеваний почек главный внештатный специалист-нефролог Минздрава России, доктор медицинских наук Евгений Шилов рассказал в комментарии «АиФ»,
По словам врача, чтобы почки были здоровыми, нужно следить за уровнем сахара в крови и давлением, а еще контролировать вес и не допускать, чтобы талия заплывала жиром.
Шилов подчеркнул, что нельзя чрезмерно питаться, курить, злоупотреблять алкоголем. Необходимо быть физически активными, а также не злоупотреблять лекарствами, ведь многие из них оказывают нефротоксический эффект.
Основная причина хронических заболеваний почек, отмечает специалист, – это болезни цивилизации, то есть артериальная гипертония, мочекаменная болезнь, диабет второго типа, метаболический синдром.
Кроме того, возраст также влияет на состояние почек – чем старше человек, тем хуже здоровье его почек. Это связано с накоплением хронических заболеваний.
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О том, как избежать хронических заболеваний почек главный внештатный специалист-нефролог Минздрава России, доктор медицинских наук Евгений Шилов рассказал в...
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