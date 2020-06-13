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Сразу две станции обезжелезивания воды получили жители Гомельского района
Источник материала: БTТеперь более 2 тысяч человек будут обеспечены питьевой водой, соответствующей всем санитарно-гигиеническим нормам. В целом открытие двух станций - часть большой программы, которая предусматривает строительство и запуск 24 подобных объектов в ближайшие 5 лет. Подробности темы у Анны Ковалевой (видео).
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Теперь более 2 тысяч человек будут обеспечены питьевой водой, соответствующей всем санитарно-гигиеническим нормам. В целом открытие двух станций - часть большой...
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