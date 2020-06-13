В Техасе восемь человек пострадали из-за стрельбы в баре

Источник материала: ОНТ

В США разыскивают подозреваемого в стрельбе возле бара в Сан-Антонио (штат Техас). В ходе инцидента были ранены восемь человек, информирует РИА Новости.

Стрельба произошла в ночь на 13 июня на парковке у бара. Подозреваемому и еще нескольким людям отказали во входе в заведение, указав на их пьяный вид. После этого мужчина подошел к своему автомобилю, достал винтовку и начал стрелять. После этого он скрылся.

В результате стрельбы были ранены трое мужчин и пять женщин в возрасте от 23 лет до 41 года. Пострадавшие госпитализированы и находятся в стабильном состоянии.

Полиция начала расследование и разыскивает стрелявшего.

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