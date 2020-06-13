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Румынский сапожник создал обувь для социального дистанцирования 75-го размера

13.06.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Румынии. Сапоги 75-го размера. Румынский ремесленник шьет обувь для социального дистанцирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Румынский сапожник создал обувь для социального дистанцирования 75-го размера

Инноватор Григоре Луп из города Клуж-Напока сшил уже несколько пар ботинок с длинными носами и присвоил им уникальный 75-ый размер. Необычные штиблеты созданы на основе модели, которая используется для пошива актерской обуви для театров и танцевальных коллективов.

Румынский сапожник создал обувь для социального дистанцирования 75-го размера

На одну пару требуются почти квадратный метр кожи и два дня работы. Стоят ботинки 115 долларов. И некоторые уже хотят иметь их в своем гардеробе. Сапожник получил несколько заказов.

Люди в материале: Григоре Луп

 
 
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Новости Румынии. Сапоги 75-го размера. Румынский ремесленник шьет обувь для социального дистанцирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инноватор...
 
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