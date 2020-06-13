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Сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к международным турнирам

13.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Команда Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к играм международных турниров. Даты матчей еще не известны. И сборная пока тренируется без главного тренера, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Один из лидеров сборной – нападающий Игорь Бриштель, игрок российского клуба «Кристалл». На следующей неделе он планирует вернуться в Санкт-Петербург и приступить к тренировкам с командой. До этого поддерживал форму у себя во дворе. Даже специальную площадку оборудовал. Однако, чтобы полностью вернуться в строй, предстоит еще много работать. «Когда тренировки групповые, все по-другому. Одному очень тяжело себя мотивировать. В основном работа идет на физику, а здесь тактика, техника», – сказал Бриштель.

Это не первые сборы национальной команды. Футболисты готовятся к отбору на чемпионат мира и старту Лиги Европы. Хотя календарь международных турниров еще не известен. На этом этапе командой руководит старший тренер. Главный наставник, испанский специалист Николас Альварадо, пока у себя на родине, но с командой работает – на удаленке. «Главный тренер высылает нам программу. Мы ее реализуем здесь. И каждый снимается на видеокамеру и отправляет ему. Он смотрит, вносит коррективы. И мы продолжаем воплощать это на поле», – рассказал старший тренер команды Беларуси по пляжному футболу Дмитрий Рубненко.

В Беларуси национальный чемпионат по пляжному футболу стартовал раньше всех, в конце мая. Поэтому многие игроки находятся сейчас на пике формы. По их словам, преимуществом на международных первенствах это не станет: соперники наверстают. Но у «пляжников» Беларуси амбициозные планы. «Я считаю, что наша команда уже давно заслуживает того, чтобы с нами считались. Настало время, когда мы должны замахиваться на первое место», – отметил вратарь сборной Валерий Макаревич.

Прошлый год стал для белорусской сборной историческим. Команда впервые пробилась на чемпионат мира. В этот раз планируют превзойти личный рекорд. Поэтому в перерывах между турами в белорусском и российском чемпионатах сборы будут проводить регулярно.



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Футболисты готовятся к отбору на чемпионат мира и старту Лиги Европы.
 
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