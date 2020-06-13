Мингорисполкомы и облисполкомы провели прямые телефонные линии

Источник материала: ОНТ

Прямые линии провели сегодня в Мингорисполкоме и в облисполкомах.

Рассказать о своих проблемах белорусы могут каждые выходные. В основном людей волнуют вопросы трудоустройства, порядок во дворах и коммунальные вопросы: горячая вода, дороги, строительные работы. Больше всего жалоб именно на качество ремонта домов. О том, что ЖКХ остаётся приоритетом (и за этим нужно пристально следить), накануне во время рабочей поездки в Полоцк говорил Президент.

Прямые телефонные линии по субботам – четырехлетняя практика. Их главная задача – оперативно решить возникающие у людей проблемы. Все звонки фиксируются, и каждый берут на контроль.

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