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Мингорисполкомы и облисполкомы провели прямые телефонные линии

13.06.2020 16:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мингорисполкомы и облисполкомы провели прямые телефонные линии

Прямые линии провели сегодня в Мингорисполкоме и в облисполкомах.

Рассказать о своих проблемах белорусы могут каждые выходные. В основном людей волнуют вопросы трудоустройства, порядок во дворах и коммунальные вопросы: горячая вода, дороги, строительные работы. Больше всего жалоб именно на качество ремонта домов. О том, что ЖКХ остаётся приоритетом (и за этим нужно пристально следить), накануне во время рабочей поездки в Полоцк говорил Президент.

Прямые телефонные линии по субботам – четырехлетняя практика. Их главная задача – оперативно решить возникающие у людей проблемы. Все звонки фиксируются, и каждый берут на контроль.

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Прямые линии провели сегодня в Мингорисполкоме и в облисполкомах. Рассказать о своих проблемах белорусы могут каждые выходные. В основном людей волнуют вопросы...
 
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