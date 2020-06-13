«Расстояние от столба до ящика оказалось 500 километров, а я превратился в курьера». Как читатель проводил электричество на участок

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси любят порядок. А еще — бумаги, кипы бумаг, да такие, чтобы распухали папки и любой, кто прошел бюрократический путь от начала до конца, мог показывать свои талмуды и умудренно кивать головой, дескать, это вам не в магазин сходить. Это настоящее дело. В вихрь походов по инстанциям закрутило читателя Onliner Станислава, который приобрел участок в одном из славных уголков нашей родины. Молодому человеку и надо-то было — подключить электричество от столба к ящику (расстояние между двумя объектами — метра не наберется).





Казалось, что сделать это будет легко и просто. Но процедура (правильнее бы даже было писать это слово с большой буквы) потребовала полугода и наматывания сотен километров.

Понятно, что порядок есть порядок, и если положено посетить все инстанции, то ты это сделаешь (а какие есть варианты?). Но Станислав призывает задуматься: не пора ли IT-стране упростить процедуру и сжать сроки?





— Как вы думаете, какое расстояние между столбом и ящиком для счетчика? У меня получилось около 500 км. Стоило все это мероприятие больше 1000 рублей и растянулось почти на полгода, — рассказывает вводные данные молодой человек. — После покупки земли встал вопрос о подключении электроснабжения. Благо линия электропередачи проходила возле участка, на границе находился ящик для счетчика (как позже выяснилось, нерабочий). Т. к. раньше с этим не сталкивался, подумал, что вопрос можно решить быстро. Однако в белорусской реальности получилось все намного сложнее.

В таблице пошагово расписаны все мои мытарства.

Описание Дата Документы Где Км Рубли Время, часы Действие Технические условия ноябрь 2019 паспорт заявление сельсовет 42 0 1 написал заявление на 15 кВт Технические условия ноябрь 2019 паспорт сельсовет 42 0 1 отказ в 15 кВт Технические условия 01.12.2019 паспорт заявление сельсовет 42 0 1 написал заявление на 10 кВт Технические условия 21.12.2019 паспорт сельсовет 42 0 1 дали ТУ на 10 кВт Проект на свет 24.12.2019 паспорт заявление ТУ сети 28 0 1 заключил договор на проект Проект на свет 04.01.2020 паспорт сети 28 98 1 забрал проект на свет Договор на работы 18.01.2020 паспорт заявление ТУ проект сети 28 0 1 заключил договор на работы, на электрофизические измерения (ЭФИ) Договор на работы 21.01.2020 паспорт сети 28 0 1 забрал договор на работы, на ЭФИ Закупка оборудования по проекту январь 2020 - Минск 50 582 4 закупка оборудования и счетчика Поверка счетчика январь 2020 паспорт Минск 40 0 1,5 отдать и забрать счетчик Минск, Омельянюка Выполнение работ 18.02.2020 - сети 40 0 1 завезти оборудование Оплата услуг 24.02.2020 - Минск 0 248,28 0,1 оплата услуг, монтажные работы Оплата услуг 25.03.2020 - Минск 0 149,17 0,1 оплата услуг ЭФИ Акт выполненных работ 26.03.2020 паспорт сети 40 0 1 подписать забрать акты работ Допуск 26.03.2020 паспорт Минск 8 0 0,5 забрать акт по допуску (Госэнергонадзор) Энергосбыт 26.03.2020 паспорт Минск 10 0 0,5 завезти документы на подключение в Энергосбыт Энергосбыт 27.03.2020 паспорт Минск 10 0 0,5 заключить договор Итого 5 месяцев 478 1077,45 17,2

Фактически выполнение самих работ заняло половину дня, и работали несколько человек, но вокруг этого процесса оказалось 5 государственных органов, в каждом из которых начальники, сотрудники, одно окно, часы приема, городские телефоны для связи. Т. е. человеку надо потратить личное время, заплатить деньги, поездить по всем кабинетам, чтобы в итоге провести несколько метров кабеля от столба к счетчику.

Возникает логичный вопрос, как это все упростить. Я не специалист в этой области, у меня нет образования и опыта работы, но могу посмотреть на это глазами обычного человека, для которого в принципе это все и должно работать.

Зачем в этой цепочке сельсовет? То есть в сельсовет надо ехать, чтобы написать заявление, которое они направят в сети, которые ему ответят, которые позвонят мне, который приедет заберет ответ, с которым поедет обратно в сети. Бред? Понятно, что госорганы при деле, но зачем здесь потребитель. Надо исключить это звено.

Зачем потребителю технические условия? Любой потребитель хочет максимальное значение кВт. При обращении в сети/любое другое место за проектом ему сразу должна быть озвучена максимально разрешенная к использованию мощность, тип вводного устройства и прочая информация для его местности. Почему процесс получения информации о выделяемой мощности занимает больше месяца?

Зачем куда-то ехать, чтобы написать заявление, заключить договор, подписать акт и прочее, а потом ехать туда же еще раз, чтобы забрать эти же документы, которые подписал начальник? Здесь не надо ничего придумывать, в стране успешно реализована и функционирует система дистанционного банковского обслуживания (СДБО). Человек может оформить кредит на получение денежных средств по телефону. На основе СДБО более миллиона граждан прошли перепись населения. Возьмите за основу СДБО.

Зачем потребителю ездить из Энергонадзора в Энергосбыт, из сельсовета в электросети и т. п.? Надо организовать процесс, чтобы человек пришел в одно место либо дистанционно заключил договор и в этом же месте забрал документы, получил услугу, либо получил все документы дистанционно. Человек не должен быть курьером и возить кучу бумаг из одного места в другое. Или государственные органы самостоятельно осуществляют документооборот, или он осуществляется дистанционно.

Хочется, чтобы в будущем процесс для человека был более быстрым и понятным, — мечтает о прекрасной и рациональной Беларуси Станислав.