Протесты продолжаются в США: эпицентром стал Сиэтл

Источник материала: ОНТ

Протесты и столкновения с полицией продолжаются в Америке. Эпицентр сейчас – Сиэтл. «Молчаливые марши» сменяют погромы – для наведения порядка в город хотят ввести федеральные войска.

Напомним, волна нападений, грабежей и уличных столкновений стартовала в Миннеаполисе. Причиной послужило обвинение полицейских в «превышении полномочий» при задержании. Это запустило волну массовых беспорядков. Вашингтон, Нью-Йорк, Иллинойс, Лос-Анджелес, Филадельфия – сотни ограбленных магазинов, тысячи сожженных машин, и столько же задержанных.

Но ответили на агрессию против полицейских еще жестче их коллеги в Европе. Во Франции тысячи стражей порядка вышли на улицы Парижа, возмущенные американскими «ограничениями и ярлыками». Они требуют показать, как «мягко» задерживать преступников, если те сопротивляются. В качестве символа недовольства полицейские оставляют на улицах «брошенные наручники».

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