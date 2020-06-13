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Протесты продолжаются в США: эпицентром стал Сиэтл

13.06.2020 16:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты продолжаются в США: эпицентром стал Сиэтл

Протесты и столкновения с полицией продолжаются в Америке. Эпицентр сейчас – Сиэтл.  «Молчаливые марши» сменяют погромы – для наведения порядка в город хотят ввести федеральные войска. 

Напомним, волна нападений, грабежей и уличных столкновений стартовала в Миннеаполисе. Причиной послужило обвинение полицейских в «превышении полномочий» при задержании. Это запустило волну массовых беспорядков. Вашингтон, Нью-Йорк, Иллинойс, Лос-Анджелес, Филадельфия – сотни ограбленных магазинов, тысячи сожженных машин, и столько же задержанных.  

Но ответили на агрессию против полицейских  еще жестче их коллеги в Европе. Во Франции тысячи стражей порядка вышли на улицы Парижа,  возмущенные американскими «ограничениями и ярлыками». Они требуют показать, как «мягко» задерживать преступников, если те сопротивляются. В качестве символа недовольства полицейские оставляют на улицах «брошенные наручники».

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Протесты и столкновения с полицией продолжаются в Америке. Эпицентр сейчас – Сиэтл.  «Молчаливые марши» сменяют погромы – для наведения порядка в город хотят...
 
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