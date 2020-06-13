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Тихановская: Сергея за что-то наказали и отправили в карцер, передачу в СИЗО № 1 не приняли

13.06.2020 17:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сергей Тихановский, который сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске, переведен в карцер. Об этом TUT.BY сообщила супруга блогера, претендент в президенты Светлана Тихановская.


Сизо № 1 на улице Володарского в Минске. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Кто все-таки проходит по «делу Тихановского» и имели ли они ранее проблемы с законом

— Сегодня я повезла передачу, ее не взяли, сказали, что он наказан и находится в карцере. За что — в окошке, где принимают передачи, не знают. Сказали только, что до 19 июня он в карцере, никакие передачи для него не принимаются, — рассказала Светлана Тихановская.

Напомним, Сергея Тихановского и еще девять человек Гродно задержали Сергея Тихановского">задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов. По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.

9 июня Сергею Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.

11 июня председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич рассказал о 10 людях, проходящих по так называемому делу Тихановского, хотя ранее было известно о 8 задержанных. Он также заявил, что практически все из них были ранее судимы.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского и остальных задержанных по этому делу политзаключенными и потребовали их освобождения.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Сергею Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение за, как считает следствие, организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок,...
 
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