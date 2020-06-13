|
Тихановская: Сергея за что-то наказали и отправили в карцер, передачу в СИЗО № 1 не приняли
Источник материала: Tut.by
Сергей Тихановский, который сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске, переведен в карцер. Об этом TUT.BY сообщила супруга блогера, претендент в президенты Светлана Тихановская.
— Сегодня я повезла передачу, ее не взяли, сказали, что он наказан и находится в карцере. За что — в окошке, где принимают передачи, не знают. Сказали только, что до 19 июня он в карцере, никакие передачи для него не принимаются, — рассказала Светлана Тихановская.
Напомним, Сергея Тихановского и еще девять человек Гродно задержали Сергея Тихановского">задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это
3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли
9 июня Сергею Тихановскому и еще семи лицам
11 июня председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич
Белорусские правозащитники
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергею Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение за, как считает следствие, организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)