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Повлияли ли скандалы и разоблачения на рейтинги претендентов на президентское кресло?

13.06.2020 18:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Волна компромата, которая в последние дни обрушилась на главных оппонентов действующего президента, их не только не потопила, но наоборот укрепила.

Повлияли ли скандалы и разоблачения на рейтинги претендентов на президентское кресло?
Как свидетельствуют итоги голосования на сайте Primaries.by, голоса на данны момент распределяются следующим образом:

Виктор Бабарико - 66,7%. Хотя еще неделю назад, 6 июня было 58,6%.

Валерий Цепкало - 21,6. Рейтинг Цепкало стойко держится возле 20 процентов и с 6 июня медленно, но растет.

Потеряла позиции Светлана Тихановская. Сегодня у нее 6,6%, хотя еще неделю назад, 6 июня было 15%.

Рейтинг Александра Лукашенко, у которого 4-е место, теперь не дотягивает и до 3% - всего лишь 1,7%.

Таким образом, говнометание в адрес оппонентов Лукашенко не помогло. По крайней мере, интернет-аудитория, которая принимает участие в этих опросах, на "слив комромата" среагировала не так, как хотели бы власти.

К кому уходят сторонники Светланы Тихановской, а вернее Сергея Тихановского, сказать сложно. Но явно не к Александру Лукашенко. Первый этап эйфории и солидарности прошел, включились рациональные мотивы и "уличные оппозиционеры", судя по всему, присоединяются к Бабарико, Цепкало или к лидеру ОГП к Николаю Козлову, который в этом опросе отстает от Лукашенко в рамках статистической погрешности. 

Напомним, что опросы в интернете не являются полноценным социологическим исследованием. Но свидетельствуют о многом. 
 
 
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Волна компромата, которая в последние дни обрушилась на главных оппонентов действующего президента, их не только не потопила, но наоборот укрепила.
 
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