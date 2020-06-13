Как избежать морщин на лице во время сна? 5 простых правил

Источник материала: ОНТ

Если соблюдать несколько несложных правил во время ночного сна, то можно без инъекций добиться уменьшения морщин и свежего вида по утрам.

1. Не спать на животе. Так как на сон ежедневно уходит внушительный временной период, 6-8 часов, необходимо спать в правильной позе, иначе не избежать так называемых «морщин сна», которые появляются утром. Однако постепенно они становятся постоянными. Поза «на животе» или лицом в подушку – самый верный способ получить «морщины сна» к утру. Также это вредно для здоровья из-за того, что нарушается кровообращение.

2. Во время сна на боку поворачивайте подушку под ухо так, чтобы щека не касалась ее, то есть лицо должно как бы нависать над постелью.

3. Выбирайте для ночного сна низкие подушки. Высокие способствуют появлению двойного подбородка. Лучше всего приобрести специальную подушку от морщин. Её форма разработана для того, чтобы лицо не мялось во время сна.

4. Наволочки для подушек выбирайте из натурального шелка. Когда ворочаетесь во время сна на гладкой наволочке, заломы на коже образовываться не будут.

5. Лайфхак от известного американского косметолога Кэрол Мэджио: чтобы разгладить морщины на лбу, на ночь наклеивайте узкую вертикальную полоску пластыря прямо на морщину. Это способствует расслаблению мышцы во время сна, и на утро лоб будет выглядеть гладким

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