Жара возвращается. Погода на неделю с 15 по 21 июня. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

В начале следующей недели северо-восточный ветер вновь сменится на юго-западный, и температура снова начнет постепенно повышаться.

Будет преобладать переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах ожидаются грозы. В ночные и утренние часы вероятны непродолжительные слабые туманы. Температура воздуха в первые дни недели составит ночью +11°C…+18°C, днем ожидается +20°C…+26°C, в юго-восточных районах на пару градусов теплее.

К середине недели температурный фон еще немного повысится,в разгар дня от +23°C по западу до +29°C по юго-востоку.

По предварительному прогнозу, во второй половине недели ожидается теплая погода, но не дня без дождя. Возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. По юго-востоку страны до +30°C.

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