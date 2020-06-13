Сборная Беларуси по биатлону показала новую форму. Как вам?

Источник материала: Tut.by

На старте третьего предсезонного сбора национальная команда Беларуси показала свою новую форму. Добавилось большего белого, а цвета стали менее яркими.



Анна Сола - в образце прошлого сезона. Фото: Белорусская федерация биатлона

Третий сбор команда проводит в Раубичах. Первый этап Кубка мира начнется 28 ноября в финском Контиолахти.

Чемпионат мира в 2021 году пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.



















