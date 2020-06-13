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Более 600 пограничников приняли присягу в Беларуси

13.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 600 пограничников приняли присягу в Беларуси

Более 600 новобранцев, призванных весной в органы пограничной службы, приняли сегодня военную присягу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Торжественные мероприятия прошли практически во всех пограничных воинских частях. На строевом плацу группы связи и обеспечения в Минске в церемонии участвовали 50 военнослужащих. В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации на мероприятии не присутствовали близкие молодых людей.

Более 600 пограничников приняли присягу в Беларуси

Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо отметил символичность принятия военной присяги в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Белорусский народ помнит и чтит память тех, кто сражался за свободу и независимость Отечества. Молодому поколению защитников есть с кого брать пример и на кого равняться. И сегодня они уже берут на себя ответственность за защиту белорусского народа, безопасность государства и нерушимость его границ», — сказал руководитель пограничного ведомства.

Более 600 пограничников приняли присягу в Беларуси

После принятия присяги состоялся традиционный митинг, завершилось все торжественным маршем.

Более 600 пограничников приняли присягу в Беларуси

Сегодняшней церемонии предшествовали напряженные недели курса начальной военной подготовки. Еще на этапе отбора в военных комиссариатах призывники прошли тщательное медицинское обследование, а также психологическое тестирование.

После присяги новобранцы продолжат подготовку по специальности «инспектор пограничной службы». В группе связи и обеспечения часть военнослужащих пройдет дополнительное обучение для службы на должностях связного и автомобильного профиля, комендантской роты, роты почетного караула.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Более 600 новобранцев, призванных весной в органы пограничной службы, приняли сегодня военную присягу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного пограничного...
 
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