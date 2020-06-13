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Более 600 пограничников приняли присягу в Беларуси
13.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Более 600 новобранцев, призванных весной в органы пограничной службы, приняли сегодня военную присягу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
Торжественные мероприятия прошли практически во всех пограничных воинских частях. На строевом плацу группы связи и обеспечения в Минске в церемонии участвовали 50 военнослужащих. В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации на мероприятии не присутствовали близкие молодых людей.
Председатель Госпогранкомитета
После принятия присяги состоялся традиционный митинг, завершилось все торжественным маршем.
Сегодняшней церемонии предшествовали напряженные недели курса начальной военной подготовки. Еще на этапе отбора в военных комиссариатах призывники прошли тщательное медицинское обследование, а также психологическое тестирование.
После присяги новобранцы продолжат подготовку по специальности «инспектор пограничной службы». В группе связи и обеспечения часть военнослужащих пройдет дополнительное обучение для службы на должностях связного и автомобильного профиля, комендантской роты, роты почетного караула.
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Более 600 новобранцев, призванных весной в органы пограничной службы, приняли сегодня военную присягу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного пограничного...
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