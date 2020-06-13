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Потеплеет, но обещают грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

13.06.2020 19:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Жара даст слабину. Правда, не обойдётся без осадков. В начале недели погоду, в основном, будут формировать малоподвижные фронтальные разделы. А к среде Беларусь будет находиться под влиянием тёплых и неустойчивых воздушных масс, рассказали в программе «Плюс-минус».

Потеплеет, но обещают грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Оксана Тимофеева, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В выходные над Скандинавским полуостровом набрал силу холодный антициклон «Томас». Он оттеснил к югу аномально тёплые воздушные массы и в Беларуси жара ослабела. Температурный фон вернулся к своей климатической норме. Но в начале недели антициклон сместится на север европейской России, по его южной периферии в Беларуси установится восточный, юго-восточный ветры, с которыми к нам вернётся тепло. И, конечно же, не обойдётся без грозовых дождей. 

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Потеплеет, но обещают грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Потеплеет, но обещают грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Потеплеет, но обещают грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Потеплеет, но обещают грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Потеплеет, но обещают грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Потеплеет, но обещают грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Оксана Тимофеева

 
 
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Жара даст слабину. Правда, не обойдётся без осадков. В начале недели погоду, в основном, будут формировать малоподвижные фронтальные разделы. А к среде Беларусь...
 
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