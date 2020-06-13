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Потеплеет, но обещают грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Жара даст слабину. Правда, не обойдётся без осадков. В начале недели погоду, в основном, будут формировать малоподвижные фронтальные разделы. А к среде Беларусь будет находиться под влиянием тёплых и неустойчивых воздушных масс, рассказали в программе
Оксана Тимофеева, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Жара даст слабину. Правда, не обойдётся без осадков. В начале недели погоду, в основном, будут формировать малоподвижные фронтальные разделы. А к среде Беларусь...
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