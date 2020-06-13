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В Китае на трассе взорвалась автоцистерна со сжиженным газом

13.06.2020 19:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае на скоростном шоссе взорвалась автоцистерна. Жертвами стали около 10 человек, раненых более 100, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае на трассе взорвалась автоцистерна со сжиженным газом

ЧП произошло в провинции Чжэцзян на востоке страны. По предварительным данным, автоцистерна, перевозившая сжиженный газ, попала в аварию, в результате чего и произошел взрыв.

В Китае на трассе взорвалась автоцистерна со сжиженным газом

В зону поражения попали оказавшиеся поблизости машины, а в расположенном рядом населенном пункте повреждены многие здания. В районе ЧП развернута поисково-спасательная операция, на месте работают более 400 сотрудников экстренных служб.

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Новости Китая. В Китае на скоростном шоссе взорвалась автоцистерна. Жертвами стали около 10 человек, раненых более 100, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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