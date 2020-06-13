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Сябитова рассказала, как из-за пандемии изменились требования к мужчинам
Источник материала: ОНТ
Известная сваха России, телеведущая Роза Сябитова в беседе с
За время эпидемии, по наблюдениям Розы, резко увеличилось количество людей, которые хотят создать семью. Скорее всего, это связано с тем, что у человека в сложных ситуациях включается программа «выживать гуртом» – через трудности помогает пройти семья.
По словам Сябитовой, у женщин за время пандемии стали более востребованы мужчины-военные, врачи, учителя, пожарные.
Также телеведущая заметила, что за период самоизоляции у людей сформировались привычки знакомиться и общаться через интернет.
Сваха уверена в том, что чем больше вариантов, тем лучше. Она призывает искать партнера для семьи с позиции выбора, а не скудности, так же, как голодным нельзя ходить в магазин. В обоих случаях можно совершить ошибку – взять первое, что попалось на глаза.
Фото: кадр YouTube.com
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Известная сваха России, телеведущая Роза Сябитова в беседе с «Ридусом» рассказала, как изменились требования к мужчинам из-за пандемии. За время эпидемии, по...
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