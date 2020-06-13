Жителю Минской области насчитали подоходный налог почти в 970 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Житель Минской области уплатил 2,3 миллиона рублей подоходного налога за 2019 год (около 967,2 тысячи долларов в пересчете по сегодняшнему курсу. — Прим. ред.). Об этом рассказали в инспекции МНС по Минской области. Это максимальная начисленная и уплаченная сумма налога физлицом за минувший год в Минской области. Источник дохода не уточняется.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В инспекции МНС по Минской области рассказали, что на 1 июня больше 4 тысяч физлиц, которые проживают на территории области, предоставили декларации по подоходному налогу на доходы за 2019 год. «Их количество увеличилось на 6,9% по сравнению с прошлым годом», — уточняют налоговики.

Общая сумма подоходного налога по доходам физлиц за 2019 год составила 12,5 миллиона рублей. Эта сумма на 6% больше, чем годом ранее.

«При этом наибольшая сумма подоходного налога предъявлена и уплачена в бюджет жителем Минского района в размере 2,3 млн рублей, что в эквиваленте составляет около 1 миллиона долларов», — отмечают в инспекции МНС по Минской области.

Напомним, житель Минского района уплатил 3 миллиона 271,3 тысячи рублей подоходного налога за 2018 год. Это максимальная начисленная и уплаченная сумма налога физлицом за минувший год в Минской области.