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«Насчитал на фото из победной раздевалки сборной семь гродненских хоккеистов». Директор «Немана» ответил Михаилу Захарову

13.06.2020 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сергей Ковальчук аргументирует свою позицию.

«Насчитал на фото из победной раздевалки сборной семь гродненских хоккеистов». Директор «Немана» ответил Михаилу Захарову
- Сергей Владимирович, недавно на сайте федерации хоккея вышло интервью главного тренера национальной сборной, вы его читали?

- Да, читал.

- Вы согласны с Михаилом Михайловичем?

- Конечно! У сборной должна быть своя раздевалка на достойной арене.

- Да, но я не об этом:)

- Да, и я понимаю, что вы не об этом. Критика Михаила Михайловича безосновательна, в тот момент им руководили эмоции. До этого интервью мы дважды разговаривали по телефону и этот вопрос он не поднимал.

- Тогда почему мне пришлось практически уговаривать вас на этот интервью?

- Не хочется тратить силы и время на лишние разговоры. Я уважаю Михаила Михайловича и его мнение, но не стоит обобщать и передергивать факты.

- Что за письмо, о котором упомянул Михаил Захаров?

- Мы предложили внеси некоторые изменения в регламент розыгрыша Кубка Республики Беларусь (Кубка Руслана Салея), и с данной инициативой обратились в федерацию хоккея, откуда и получили одобрение на проведения опроса среди всех клубов нашего чемпионата. И это абсолютно нормальная практика, когда перед утверждением регламента тот или иной клуб вносит свои предложения (прим. – регламент проведения Кубка принимался только на сезон 2019-2020).

- Но ведь год назад со своим предложением выступала и «Юность», попросив увеличить количество легионеров на период выступления в Лиге чемпионов.

- Я об этом не говорил, но, видимо, так и было.

- То есть «Неман» не пытается изменить действующий регламент?

- Нет! Мы предлагаем внести изменения в регламент проведения розыгрыша Кубка Республики Беларусь (Кубка Руслана Салея) сезона 2020-2021.

- Расскажите подробнее, что предлагает клуб?

- Я не совсем уверен, что мы можем обсуждать эту тему до принятия федерацией какого-то решения, но раз уже заговорили об этом, то мы предложили убрать пункты о заявке на матч четырех молодых хоккеистах (2001 года рождения и младше) и лимите на игроков старше 28 лет.

- Если я правильно понимаю, то «Неман» предложил всем командам в матчах Кубка продолжить просмотр хоккеистов, и в тоже время сделать турнир более зрелищным?

- Совершенно верно. На наш взгляд, данные изменения пойдут только на пользу турниру. К тому же они позволят тренерам провести более качественную селекционную работу. В нынешнее время не аждый клуб может себе позволить ошибиться при подборе игроков, и уж тем более не все готовы заниматься натурализацией, причем сразу нескольких хоккеистов.

- А как же молодые игроки?

- Они свой шанс получат, однозначно! Тем более, что в чемпионате требование по молодым хоккеистам будет действовать. Как и по возрастным, к слову.

- Что скажете о высказываниях на тему слабой хоккейной школы и об обеспокоенности главного тренера национальной сборной о немногочисленном гродненском десанте в главной команде страны?

- Школа – это интересная тема. Кто бы что не говорил, но она живет, работает и обеспечена всем необходимым. В первую очередь, квалифицированным тренерским штабом, во-вторых, необходимым инвентарем и в-третьих, отличными хоккейными площадками.

Не скрою, что существует проблема с оттоком наших воспитанников, причем по всем возрастам. За предыдущие пять лет из Гродно уехали 18 перспективных молодых ребят, и половина из них в Минск. Такая проблема существует во многих хоккейных школах. И тут можно много и долго рассуждать, потому что сюда вмешивается родительский фактор, но предлагаю вернуться к этой теме в следующий раз.

В одной из статей на портале hockey.by (прим. - Сборная Беларуси в сезоне-2019/20: 37 игроков, 8 дебютантов, 3 капитана, недоигранный матч от 11 июня) на глаза попалась фотография из победной раздевалки, на которой Михаил Михайлович держит палец вверх. Так вот я там насчитал семь гродненских хоккеистов (прим. – Дмитрий Амброжейчик, Андрей Белевич, Сергей Боголейша, Павел Боярчук, Александр и Сергей Малявко, Михаил Стефанович) и это, не считая двух игроков (прим. – Евгений Лисовец и Артур Гаврус), о которых упомянул главный тренер в том самом интервью.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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