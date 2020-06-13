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«Сочненькая!» Дарья Домрачева похвасталась первым урожаем редиски

13.06.2020 20:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Сочненькая!» Дарья Домрачева похвасталась первым урожаем редиски

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева на своей странице в Instagram опубликовала фото первого в этом году урожая собственной редиски.

В кадре Дарья показывает редиску, которую сама вырастила. Спортсменка подписала фото: «Радость первого урожая! Редисочка вышла что надо! Сочненькая! Ядрёненькая!»

Подписчики оставили много восторженных комментариев: «Неужели вы сами вырастили?», «Супер! Да, редисочка что надо», «Хозяюшка, натуральный продукт!». 

За день пост собрал более 13 тыс. лайков. 

Фото: Instagram @dadofun

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Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева на своей странице в Instagram опубликовала фото первого в этом году урожая собственной редиски. В...
 
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