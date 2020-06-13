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«Сочненькая!» Дарья Домрачева похвасталась первым урожаем редиски
Источник материала: ОНТ
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева
В кадре Дарья показывает редиску, которую сама вырастила. Спортсменка подписала фото: «Радость первого урожая! Редисочка вышла что надо! Сочненькая! Ядрёненькая!»
Подписчики оставили много восторженных комментариев: «Неужели вы сами вырастили?», «Супер! Да, редисочка что надо», «Хозяюшка, натуральный продукт!».
За день пост собрал более 13 тыс. лайков.
Фото: Instagram @dadofun
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева на своей странице в Instagram опубликовала фото первого в этом году урожая собственной редиски. В...
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