"Грустная история о зависти": в Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков









Служба безопасности и информации (BIS) Чехии закрыла дело об угрозе отравления рицином троих местных чиновников: мэра Праги Зденека Гржиба, главы администрации Праги-6 Ондржея Коларжа и старосты района Праги-Ржепорые Павла Новотны.





Об этом ведомство проинформировало на своем сайте.





В ведомстве пришли к выводу, что все дело оказалось "простой и грустной историей о враждебности и зависти между двумя сотрудниками российского посольства в Праге".