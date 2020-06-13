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Фотофакт: Как проходила "коронавирусная присяга"
Источник материала: Партизан
13 июня военнослужащие по всей стране принесли военную присягу. Всего клятву на верность Родине произнесли около трех с половиной тысяч молодых ребят.
В связи с COVID-19 торжественная церемония проходила без родных и друзей. Увидеть присягу они могли по онлайн-трансляциям.
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Фото: Алена Дроздовская,
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13 июня военнослужащие по всей стране принесли военную присягу. Всего клятву на верность Родине произнесли около трех с половиной тысяч молодых ребят.
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