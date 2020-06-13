Источник материала: Новости Волковыска

Виктор Бабарико подал в Центризбирком первые 75 тысяч подписей за выдвижение своей кандидатуры на пост президента. Про это претендент на президентское кресло сообщил в своих соцсетях.

«Первые 75 000 подписей поданы сегодня в районные комиссии по выборам! 75 000 выверенных, стопроцентных, прекрасных голосов за наше будущее! За короткий срок мы с вами сделали почти невозможное – приняли твердое решение, поставили большую цель и практически воплотили ее в жизнь. Десятки тысяч людей, голосующих за свое будущее, – это впечатляет и вдохновляет на новые задачи», – написал Бабарико.

«Есть еще целых 6 дней – и в наших силах собрать как минимум десять раз по столько! Мы справимся – и вместе победим!» – подчеркивается в сообщении.

По данным официального сайта Бабарико, на данный момент в его поддержку собрано 335 тысяч подписей. Это пока что рекорд среди всех альтернативных “кандидатов в кандидаты”.

Ранее в штабе планировали, что сбор подписей продолжится до 14 июня, однако было решено продлить прием до 18 июня, так как была усилена команда проверки подписей.

О преодолении стотысячного барьера, необходимого для регистрации, ранее сообщали также Александр Лукашенко, Валерий Цепкало, Анна Канопацкая, Наталья Кисель.

Всего ЦИК зарегистрировал 14 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. Сбор подписей проходит с 21 мая по 19 июня.

Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации. Президентские выборы назначены на 9 августа.