Босоножки с носками можно носить: тренды этого лета

Многие стилисты рекомендуют создавать свой образ, начиная с обуви, и постепенно переходить к выбору одежды и аксессуаров. В этом материале Фокус рассказывает, и чем отличаются модные тренды этого сезона, и какую обувь стоит купить на лето 2020.





Летом 2020-го в моде остается обувь белого цвета, сандалии с тонкими ремешками, вьетнамки. Кроме того, все еще популярны шпильки и тонкие, невысокие каблуки, а также лодочки, мюлли, обувь на платформе. Ну и, конечно же, не стоит забывать об одном из главных трендов последних лет – кроссовках и кедах, которые, как и в предыдущих сезонах, доминируют в гардеробах модниц.





В числе новых решений можно выделить летние ботильоны, гранжевые ботинки и летние сапоги с широким голенищем.





Дутая летняя обувь





Мы успели привыкнуть к дутой верхней одежде и даже смогли увидеть дутые платья, созданные по типу зимнего пуховика. Летом 2020-го будьте готовы встретить новинки стеганой дутой обуви с ремешками. Это смелая модная тенденция, которая будет актуальной для обуви на каблуках и платформе. Словом, обувь с 3D-эффектом – в топе трендов этого сезона.





Обувь с акцентом на большом пальце





Продолжат гид по летней обуви решения с акцентом на большом пальце. Именно поэтому нужно помнить, что педикюр нынешним летом – одна из главных составляющих внешнего вида ваших ног в сочетании с открытой обувью. Причем такой акцент может создаваться благодаря стразам и другим декоративным элементам. Но есть и альтернативные варианты фокусирования внимания на большом пальце. Иногда его просто высвобождают, закрывая при этом стопу и другие пальцы.





Обувь со шнуровкой или завязками





Модная обувь с завязками снова возвращается. Почти вся обувь на весну и лето 2020-го включает декоративные элементы с какими-либо завязками, шнуровкой или переплетами. Словом, любой декор в виде веревок будет модным.





Обувь с квадратным носом





Квадратный нос – одна из самых неожиданных модных тенденций этого сезона. Такая форма обуви числилась в рядах аутсайдеро много лет, начиная с середины 2000-х, но летом 2020-го вновь оказалась в топе. Квадратный носок смотрится строго, и понравится он не всем. Для тех, кто морально не готов к неожиданным решениям, подойдет обувь с овальным носом, и даже с очень ос ым (они также присутствуют в предложениях модных домов). Дополняют эти модели упомянутые выше завязки и шнуровки.





Модные вьетнамки





Мы хорошо знакомы с вьетнамками по прошлым сезонам и вообще с таким видом летней обуви. Впрочем, на этот раз ведущие дизайнеры превратили вьетнамки в "маст хэв" сезона и предложили модницам вьетнамки в разных оттенках, с принтами под рептилию и даже с цветочными мотивами.













Ботильоны и ботинки на платформе с высоким каблуком





В этом сезоне мы продолжаем любить и носить обувь на платформе, дополняя модели высокими каблуками. Именно такое решение предлагают модные дома Gucci, Vera Wang, Chloe и другие законодатели моды с подиумов.













Необычные каблуки





Каблуки, как и раньше, — в центре внимания. Но теперь они обретают новые формы и выглядят порой очень необычно. На смену практичным низким каблукам или устойчивым и толстым решениям пришли каблуки непредсказуемой формы. Например, с очевидной деформацией или необычными декоративными фрагментами. Летом 2020-го модницы будут выбирать скошенные или выгнутые каблуки. Словом, чем ваша обувь будет необычнее – тем лучше и эффектнее!













Босоножки с носками





Такое решение всегда казалось верхом безвкусицы и даже считалось олицетворением провинциальности – но только не нынешним летом! Сейчас вы свободно можете комбинировать стильные носочки и босоножки с тонкими ремешками. Кроме того, в прохладную погоду разрешено сочетать носки с эффектными колготками.