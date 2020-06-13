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Листовки в почтовых ящиках: бороться со спамом решили на законодательном уровне

13.06.2020 20:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Листовки в почтовых ящиках: бороться со спамом решили на законодательном уровне

Выгодные акции в супермаркете, установка окон и дверей, услуги сантехника. Едва заглянешь в почтовый ящик – оттуда так и норовит вывалиться кипа полезных (а чаще – не очень) листовок и объявлений. Сталкивались с таким? Теперь же со спамом решили бороться на законодательном уровне. 

Опускать рекламу в почтовый ящик только с вашего согласия – такая норма есть в проекте закона. Сейчас он в парламенте. Способов отказаться от макулатуры несколько. Например, написать рекламодателю или распространителю письмо. И прислать его адресату по тому же принципу. Можно позвонить. А чтоб уж точно ваш почтовый ящик обходили стороной, самый простой и доходчивый способ – разместить на нём соответствующую наклейку. 

Оксана Гайдук, заместитель председателя постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания: «Жалоб было достаточно много, вызывает массу недовольства размещение рекламы в почтовых ящиках. Это связно с тем, что ухудшается санитарное состояние подъездов жилых многоквартирных домов, а также придомовой территории, учитывая ее беспорядочное размещение и распространение. Есть административная ответственность за нарушение норм в распространении рекламы».

Дело может закончиться штрафом. После того, как законопроект депутаты одобрят (впереди второе чтение), «иммунитет» останется лишь у газет и жировок, содержащих рекламу. 

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Выгодные акции в супермаркете, установка окон и дверей, услуги сантехника. Едва заглянешь в почтовый ящик – оттуда так и норовит вывалиться кипа полезных (а чаще –...
 
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